Sono tre i giocatori della Juve che nel match di questa sera contro la Fiorentina dovranno fare particolare attenzione ai cartellini gialli, in vista dell'eventuale finale di Coppa Italia contro l'Inter. Nell'elenco bianconero dei diffidati figurano Alex Sandro, Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini, che in caso di ammonizione salterebbero la partita dell'11 maggio. Nutrita anche la lista viola, dove sono a rischio squalifica Giacomo Bonaventura, Alfred Duncan, Igor, Nikola Milenkovic e Lucas Torreira (a cui andrebbe aggiunto Gaetano Castrovilli, che non sarà però della partita a causa del grave infortunio riportato contro il Venezia).