di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Juventus in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina al termine dei primi 45 minuti all'Allianz Stadium. I bianconeri non si sono quasi mai resi pericolosi ma hanno trovato il vantaggio con un rigore realizzato da Cristiano Ronaldo. Pasqua non aveva assegnato il penalty inizialmente ma dopo VAR Review ha assegnato la massima punizione per mani di Badelj su tiro di Pjanic. Prima del vantaggio bianconero i viola erano andati vicini al gol in un paio di occasioni, una in particolar modo con il tacco volante di Chiesa deviato in angolo dal grandissimo intervento di Szczesny. Bianconeri poco brillanti là davanti con Ronaldo, Higuain e Douglas Costa che fra i tre è stato senza dubbio il più positivo.



