di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Di una cosa siamo certi: finirà al novantesimo. La Juve sorride a fine primo tempo, e lo fa quasi di rabbia: dopo aver sofferto il giusto, costruito più del solito, si ritrova avanti sull'1-0 grazie al guizzo di Bernardeschi e l'aiuto - involontario, anche se non sembra - di Dragowski. Bene: Allegri può essere soddisfatto, tutto sommato. Anche perché la partita si è messa come voleva, e la Juve si è presa tutti gli spazi concessi dai viola. Super nella proposta e nel possesso, ma mai davvero pungenti nei pressi di Perin.



