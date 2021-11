Una partita in tre momenti. Il primo: 10 minuti dipura e di paura. Il secondo: la reazione bianconera e una tempesta di occasioni e potenziali svolte. La terza: la contro-risposta della Viola e i bianconeri almeno solidi, a tenere duro, a provare a innescare il contropiede., con tutti i destini decisamente ancora in ballo e in bilico.Dalla prestazione di Dybala alle occasioni di Morata, non è una gran serata per l'attacco juventino. Si esalta invece De Ligt nel corpo a corpo con Vlahovic.