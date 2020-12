10







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

La Legge di Murphy avrà pure nove corollari, ma c'è solo un modo per capire se funziona davvero: è quando tutto va storto. E per tutto intendiamo proprio tutto. A partire dal gol lampo di Vlahovic - che taglia a metà la difesa e scavetta un colpevole Szczesny, decidendo lo 0-1 al 45' -, proseguendo con quello stop forzato e sbagliato da Cuadrado, poi tramutatosi in colpo durissimo ed espulsione da Var. E' andata così, di confusione e paura, di sfortuna e poi errori. Tanti errori. Tutti distribuiti, persino tra i piedi educati di Ronaldo e Bonucci.



Ed è Leo, il primo dei flop di questa sera. Dal 'taglio largo' sul gol di Vlahovic, all'inesistenza in appoggio e in fase di costruzione. Lo segue a ruota Cuadrado, per l'ingenuità da troppo cuore. E tra i FLOP della serata, le sorprese non finiscono qui: date un'occhiata nella nostra gallery dedicata.