Juventus.-Fiorentina, Thuram a DAZN

Khephrenha parlato anche a DAZN dopo: "Stasera ero un po’ più libero, conosco meglio i compagni, lo stadio. Il mister mi domanda di fare queste giocate, spero di continuare così per il bene della squadra"."Non ne ho veramente una, non ho l’abitudine di fare gol. Sul primo era l’esultanza di mio fratello, sul secondo è perchè ho visto un video di Tevez. Mi è venuta in testa e ho fatto così"."Non ho guardato il telefono, non sapevo mio padre avesse fatto autogol. Ma lui non sa fare gol, normale faccia autogol".DOVE MIGLIORARE - "Dobbiamo tenere il pallone meglio quando siamo davanti la porta. Quando vinciamo dobbiamo giocare con personalità e fiducia, abbiamo i giocatori per farlo. Siamo giovani, dobbiamo apprendere e queste partite te lo permettono".