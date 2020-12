Miralem Pjanic e Leonardo Bonucci hanno condiviso lo spogliatoio e il campo alla Juventus, e il bosniaco non è certo uno che dimentica gli amici. Nella tarda serata di ieri, dopo la sconfitta contro la Fiorentina che ha visto molti suoi errori individuali, è arrivato il seguente messaggio social di Bonucci: "La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere". A commentare, oltre ai soliti hater, è arrivato però anche Pjanic, che ha scritto "Avanti Fratello".