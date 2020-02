Fiorentina allo scontro totale con la Juve. Sono passate 24 ore ma i toni della polemica scaturita immediatamente dopo la fine del match dello Stadium aumentano. Dopo le numerose interviste rilasciate ieri, sia a Torino che al suo ritorno a Firenze , Rocco Commisso ha attaccato ancora: ​“Siamo ancora arrabbiati perché nessuno si è scusato con noi, né Nedved né nessun altro. Se fosse stato un solo incidente non avrei parlato, ma dato che sono stati tre allora parlo. Contro Genoa e Inter c’erano rigori per noi, perché nessuno è andato al Var?, ha ricavi altissimi ma pagano alla Federazione quanto paghiamo noi”. Nessuno si è scusato, dice Commisso, ma nelle ultime ore gli attacchi che prima erano rivolti anche alle gestioni arbitrali dei match precedenti si sono spostati su Juve e Nedved, con attacchi anche personali.Anche il ds viola Daniele Pradé in mattinata c'è andato giù pesante : ​"Rocco è un personaggio top a livello mondiale - le sue parole - e non deve perdere tempo a parlare con un dirigente". La Juve dal canto suo ha risposto solo con le prime parole di Nedved, immediatamente successive all'intervento di Commisso, poi più niente. Quello che la Juve doveva dire l'ha detto. Di certo uno scontro verbale di tale forza non potrà non alterare i rapporti tra le due società. Prima del calcio d'inizio di Juve-Fiorentina, tra l'altro, Commisso, a partire dallo stadio. Dallo scontro sugli arbitri, però, le parole dei viola si sono velocemente spostate sulla Juve e il vicepresidente Nedved. Parole che alla Continassa faranno eco ancora a lungo. Tra i bianconeri e i viola ora è calato il gelo, se durerà potrebbe mettere a repentaglio anche alcune operazioni di mercato che Paratici aveva intenzione di imbastire con i Viola, una su tutti Chiesa.@lorebetto