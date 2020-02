Per Maurizio Sarri è un giocatore fondamentale e l'allenatore l'ha ribadito più volte dall'inizio del campionato, ma secondo Sky Sport potrebbe lasciare in panchina Blaise Matuidi per la partita di domani alle 12.30 contro la Fiorentina all'Allianz Arena. Nel centrocampo titolare, infatti, ai lati di Pjanic, dovrebbero giocare da una parta Rodrigo Bentancur e dall'altra Adrien Rabiot, che dopo un inizio di campionato complicato sta ritrovando il ritmo partita. La società punta molto su Rabiot e l'ha fatto capire anche durante l'ultima sessione di mercato, respingendo prima una proposta del Tottenham e poi l'interesse dell'Everton e in particolare di Carlo Ancelotti che l'ha allenato al Psg.