Secondo quanto riporta Sky Sport, Maurizio Sarri starebbe pensando di lasciare in panchina Blaise Matuidi per la prossima partita di campionato contro la Fiorentina. Il centrocampista francese è stato al centro di tantissime critiche da parte dei tifosi bianconeri dopo la sconfitta sul campo del Napoli. Sarri potrebbe farlo riposare mettendo al suo posto Adrien Rabiot. Questo il probabile 11 della Juve per la sfida con la Fiorentina (domenica 2 febbraio alle ore 12.30): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Ramsey, Dybala, Ronaldo.