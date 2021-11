L'infortunio muscolare dell'ultimo momento occorso a Giorgio Chiellini, che impedisce al capitano della Juventus di giocare da titolare la partita dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina, ha una diretta conseguenza su un aspetto di campo dei bianconeri:Il numero 10 argentino sarà dunque ancora di più il leader della squadra di Allegri, come già capitato e come capiterà visto che Chiellini non può garantire la continuità fisica e dunque d'impiego con la maglia della Juve in questa stagione.