Daniele Rugani sta bene, l'ha confermato anche il suo agente dopo la positività al coronavirus. Per il difensore della Juve nei prossimi mesi potrebbero riaprirsi le porte del mercato. Tra le squadre che hanno messo gli occhi sull'ex Empoli c'è anche la Fiorentina, e la Juventus sta valutando l'opzione di proporlo ai viola come parziale contropartita per arrivare a Federico Chiesa. Già nelle scorse sessioni Rugani poteva lasciare la Juve (interesse dello Zenit, dalla Premier e del Milan, trattativa con la Roma) ma poi è sempre rimasto, in estate potrebbero aprirsi nuove piste.