Cristiano Ronaldo richiama tutti all'ordine. Leader e giocatore simbolo della Juve, il portoghese non ha mandato giù la brutta sconfitta contro la Fiorentina. La squadra di Pirlo ha finito il 2020 come peggio non poteva, il portoghese fa scattare l'allarme ai compagni. Lo svela La Stampa, secondo la quale c'è stato un solo precedente così netto in 242 partite giocate allo Stadium. Situazione delicata e complicata, la Juve vive in una continua altalena di emozioni alla ricerca continua di quella continuità che ancora non riesce a trovare.