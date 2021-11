Finisce al 79' la partita di Adrien Rabiot all'Allianz Stadium, dove si gioca Juventus-Fiorentina. Una partita non certo brillante, quella del centrocampista francese che non ha offerto particolari spunti, al suo posto Cuadrado. Al momento dell'uscita dal campo, dagli spalti dell'impianto bianconero qualche fischio, da parte dei tifosi. Subito dopo, però, gli applausi a coprirli, per dimostrare vicinanza al giocatore e alla squadra tutta.