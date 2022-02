Una sfida importante: la Juventus mercoledì sera affronterà la Fiorentina per la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri sono attesi allo Stadio Artemio Franchi per una sfida dal sapore speciale per Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri presenterà la sfida in conferenza stampa domani alle ore 12.