L'edizione fiorentina de La Repubblica accende i riflettori sull'amarezza degli ultrà viola: non solo, si legge, i biglietti disponibili per il settore ospiti dell'Allianz Stadium sono 762 su 2000 (ben al di sotto del 75%), ma per acquistarli sul sito della Juventus è necessario registrarsi e iscriversi alla newsletter del club bianconero. Cosa che un tifoso della Fiorentina, s'intende, non fa esattamente volentieri.