37 minuti di gioco e problema fisico in casa Juve, mentre la squadra bianconera sta giocando contro la Fiorentina all'Allianz Stadium. Come se non bastassero le defezioni di Chiellini e Bonucci, è ancora il reparto arretrato a registrare una criticità. Danilo, infatti, si è girato verso la panchina bianconera, per comunicare un problema fisico di Alex Sandro, di cui non si conosce la natura. Il tecnico livornese ha immediatamente mandato Pellegrini a scaldarsi. Nel frattempo, però, l'esterno brasiliano sta continuando a giocare e il problema sembrerebbe essere rientrato. Da osservare gli sviluppi.