Andrea Pirlo ha parlato del suo rapporto con Cesare Prandelli durante la presentazione della sfida contro la Fiorentina ai microfoni di JTV: “È un bravo allenatore, go avuto la fortuna di essere allenato da lui, è bresciano come me e lo conosco molto bene, mi ha fatto molto piacere che è tornato ad allenare in Serie A e quindi sono molto contento di ritrovarlo domani. Ho vissuto tanti bei momenti con lui, abbiamo fatto un grandissimo Europeo, abbiamo perso la finale contro la Spagna. È una persona di cuore, abbiamo fatto un Mondiale, una Confederations. Lo rivedo con grande piacere e si merita qualcosa di più sul campo in questo momento”.