Il capitano della Fiorentina Pezzella ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro la Juventus per 3-0: “È stata la Fiorentina più bella, è andata bene dall’inizio, lo spirito è quello che stiamo avendo nelle ultime partite. Quando si soffre, dobbiamo soffrire insieme come abbiamo fatto, e adesso tornare la vittoria è importante, dobbiamo continuare così”.



LA VITTORIA – “Ha un sapore speciale, per la nostra città, per la nostra gente. Purtroppo nell’ultimo periodo non abbiamo dato l’allegria che meritano, oggi abbiamo ritrovato la strada giusta. È molto importante, l’ho detto prima della partita ai ragazzi, sono da 4 anni qua e so cosa vuol dire affrontare la Juve”.