Polemiche e rigori. Le polemiche post Juve-Fiorentina continuano ad avere strascichi importanti, Commisso ha alzato il tiro contro i bianconeri, Pradé ha fatto lo stesso. L'oggetto del contendere è soprattutto il secondo rigore per i bianconeri. Come riporta Il Corriere dello Sport, le indicazioni di Rizzoli in merito a occasioni simili sono di non andare a vedere al monitor: il contatto deve essere giudicato dall'arbitro. Infatti, Pasqua assegna subito il penalty, ma poi si trova a bordocampo a rivedere l'azione: perché? L'arbitro doveva controllare la posizione di Bentancur al momento del contatto, per capire se fosse in area o fuori.