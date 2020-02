La partita di ieri tra Juventus e Fiorentina ha sollevato un polverone di polemiche che neppure il giorno dopo si sono ancora smontate. Anzi, gli strascichi della giornata si sentiranno a lungo, in questa settimana. Tra tutti gli episodi, quello più contestato resta il secondo rigore concesso alla Juve, per fallo di Ceccherini su Bentancur al limite dell'area. Come riporta Il Corriere dello Sport, le indicazioni di Rizzoli in merito a occasioni simili sono di non andare a vedere al monitor: il contatto deve essere giudicato dall'arbitro. Infatti, Pasqua assegna subito il penalty, ma poi si trova a bordocampo a rivedere l'azione: perché? L'arbitro doveva controllare la posizione di Bentancur al momento del contatto, per capire se fosse in area o fuori.