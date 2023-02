Come racconta Tuttosport, anche il neo acquisto viola Josipsente particolarmente la sfida tra, in virtù del suo recente passato al Torino. Queste le sue parole in attesa del match all'Allianz Stadium: "Contro la Juve dobbiamo fare bene, siamo una squadra forte e possiamo battere chiunque. Ho trovato tanta qualità e voglio fare grandi cose con questa maglia".