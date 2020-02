Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

La Juventus batte la Fiorentina 3-0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo (doppietta su rigore) e Matthijs de Ligt. CR7 segna il primo nei primi 45 minuti, poi raddoppia nella ripresa e nel recupero De Ligt sfrutta il perfetto corner di Dybala per insaccare il secondo gol personale in stagione, dopo quello decisivo contro il Torino. Prima del vantaggio bianconero i viola erano andati vicini al gol in un paio di occasioni, una in particolar modo con il tacco volante di Chiesa deviato in angolo dal grandissimo intervento di Szczesny che con Bonucci, De Ligt e CR7 è tra i migliori in campo della sfida. La Juve torna a vincere dopo il ko di Napoli, prossimo appuntamento sabato contro il Verona.



Nella gallery le pagelle di Juve-Fiorentina 3-0