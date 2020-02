Parata su Chiesa che vale quanto un golDopo gli alti e bassi di queste ultime settimane gioca una partita quadrata. Applicato dietro ma è sempre pronto a farsi vedere in avanti.Un avvio di primo tempo un po' tentennante, cresce alla distanza e nella ripresa fa un intervento che salva il risultato stoppando il tiro di Vlahovic. Svetta su tutti per il gol del 3-0.Una delle migliori partite della stagione, mai una sbavatura. Fin dall’inizio è concentrato, azzecca tanti passaggi chiave in verticale.Spinta costante, preciso.Si guadagna la pagnotta con il rigore del 2-0 che va a prendersi una bella serpentina bloccata dal gomito di Ceccherini.Non è al massimo e si vede. In avvio perde tanti palloni, propizia il penalty del vantaggio.Rimpiazza Matuidi dando più palleggio alla squadra, non dà nell’occhio ma fa un lavoro prezioso anche nel sostituire Pjanic in regia quando questo finisce nel traffico viola. Costante. (87’Nona partita consecutiva in gol in Serie A, oggi entrambi su rigori, tutti e due rasoiate perfette.Frizzante per un’oretta poi cala un po' ma quando ha la palla hai sempre la sensazione che stia per fare male agli avversari. (Dragowski gli dice di no con un super intervento, ma è il suo unico acuto. (66’Entra dalla panchina per cucire centrocampo e attacco. Assist per il tris di De Ligt.)La Juve fa il massimo col minimo e per oggi basta così. Il gioco non è spumeggiante ma servivano i tre punti. E la difesa non prende gol. Forse il più bel segnale di oggi.Dragowski 6.5; Lirola 5 (88' Agudelo), Ceccherini 5.5, Pezzella 5.5, Igor 6.5; Ghezzal 5 (60’ Vlahovic 6), Benassi 6, Pulgar 6, Dalbert 6; Chiesa 5.5, Cutrone 5 (73’ Sottil).