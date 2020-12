1









Tifosi della Juve, fantallenatori che hanno avuto la sfortuna di schierarlo in formazione, semplici appassionati di calcio: in queste ore quasi tutti si schierano contro Leonardo Bonucci! Il difensore bianconero è stato per distacco il peggiore in campo nel disastroso match di ieri sera contro la Fiorentina, e sui social network non si esita a metterlo sul banco degli imputati. Alcuni tra i sostenitori della Vecchia Signora gli rinfacciano anche la breve (e mai del tutto digerita) parentesi con la maglia del Milan, proprio nel momento in cui la sconfitta con i viola rischia di mandare in fuga la formazione rossonera…