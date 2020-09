La Juve prova a risolvere il problema delle cessioni inserendole come contropartite tecniche. Questa è l'idea dei bianconeri, che hanno provato a proporre Rugani e De Sciglio alla Fiorentina in cambio di Federico Chiesa. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale la Fiorentina avrebbe rilanciato chiedendo Merih Demiral che piace molto a Iachini, ma il centrale turco per la Juve è uno degli intoccabili. Le parti continuano a trattare, i bianconeri hanno l'ok del giocatore ma manca l'incastro giusto con le contropartite.