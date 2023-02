Come racconta Gazzetta, non sarà una domenica qualsiasi per il presidente Roccoa casa della, l’avversaria attaccata in tante interviste polemiche che invece dovrebbe ringraziare perché lo ha riempito di milioni grazie agli acquisti a caro prezzo degli ex gioielli viola. Se lo scorso anno infatti Commisso ha stravinto lo scudetto del bilancio (+46,8 milioni) lo deve soprattutto proprio alla montagna di soldi versati da Agnelli per assicurarsi Chiesa e Vlahovic, i campioni che Commisso aveva ereditato dalla gestione Della Valle. E quest’anno, con possibili altre cessioni eccellenti in vista, la Fiorentina potrebbe centrare lo scudetto-bis dei conti, smentendo quanti asseriscono che con il calcio si perdono solo soldi. C’è anche chi invece ne guadagna tanti. Ma utilizzando il lavoro e i giocatori comprati da altri...