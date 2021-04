In casa Fiorentina la luce offensiva è rappresentata da Dusan Vlahovic, attaccante del classe 2000 da 13 gol in 28 partite stagionali di Serie A. Accostato a diversi top club di Serie A, la viola non vuole farsi trovare impreparata in caso di assalto al suo gioiellino serbo. Così, come riporta il Corriere dello Sport, il club di Rocco Commisso avrebbe messo nel mirino Arek Milik, attaccante Marsiglia ex Napoli da tempo in orbita Juventus.