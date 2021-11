L'ex arbitro Luca Marelli, intervenuto nel post partita di Juventus-Fiorentina su Dazn, ha analizzato l'episodio dubbio del tocco di mano di Danilo nell'area bianconera nel primo tempo del match. Secondo l'ex arbitro, la decisione di Sozza, e del Var che ha ricontrollato l'azione, è giusta. Questo perché se il pallone non fosse finito sulla mano del calciatore della Juve, avrebbe comunque impattato sul corpo di Danilo, non influenzando l'azione e, quindi, non si può parlare di aumento del volume del corpo.