L'ex arbitro Luca Marelli, nella sua consueta "moviola su web", ha fatto il punto dettagliato sulla direzione di gara dell'arbitro La Penna ieri in Juve-Fiorentina 0-3: "Sono il primo difensore degli arbitri, ma se dovessi affermare che ieri sera abbiamo assistito a una buona prova di La Penna non sarei credibile. Si è visto fin da subito che qualcosa non andava, per tanti piccoli particolari. In realtà nel primo tempo non ci sono stati tanti errori, eccezion fatta per un fallo invertito a favore di Chiesa e uno negligente di Milenkovic su Ronaldo, però c'era sempre l'impressione che la partita potesse sfuggire di mano. La ripresa è stata molto negativa, ma una singola partita non può pregiudicare la carriera di un arbitro che quest'anno si è comportato benissimo. È incappato in una serata no come capita ai calciatori, è un essere umano anche lui".

GLI EPISODI DEL PRIMO TEMPO - "Mani di Amrabat appena fuori area su punizione di Ronaldo, doveva essere fischiata un'altra punizione per la Juventus. Espulsione di Cuadrado: La Penna non è nella posizione migliore, ma c'è poco da dire sull'intervento del colombiano, c'era la velocità, il piede alto sulla gamba piantata per terra di Castrovilli, nessun dubbio sul cartellino rosso. Perché Cuadrado espulso su on field review e De Roon dell'Atalanta no? Era un errore quello su De Roon, andava espulso lui settimana scorsa come è stato giusto espellere il terzino della Juve ieri. Manca infine un evidente cartellino giallo a Milenkovic per fallo su Alex Sandro mentre lo juventino sta entrando in area con parecchi metri per cercare un compagno in area. Non c'entra che tocchi il pallone".

IL SECONDO TEMPO - "Borja Valero in nettissimo ritardo su Bentancur: fallo imprudente, senza possibilità alcuna di prendere la palla, la seconda ammonizione doveva essere automatica. E succede una cosa molto grave poi: La Penna mette mano al cartellino giallo, ma poi... Andiamo a Castrovilli su Ronaldo: contrariamente a quanto sostenuto da qualcuno, il contatto è avvenuto dentro l'area. Non è un rigore evidentissimo, Ronaldo accentua la caduta come tutti gli attaccanti, tuttavia fischiarlo non sarebbe stato un errore. Non era però da Var perché non si tratta di chiaro ed evidente errore. Arriviamo all'ultimo episodio: La Penna è posizionato molto bene per poter valutare Dragowski-Bernardeschi. Il portiere della Fiorentina si interessa soltanto di impedire al giocatore della Juve di impadronirsi del pallone. Non solo: si vede pure un contatto netto del ginocchio sinistro di Dragowski sulla gamba destra di Bernardeschi. Questo è calcio di rigore. L'arbitro vede e valuta così l'episodio: non era il caso che il Var intervenisse, dato che è un 70-30 % e non quindi un chiaro ed evidente errore."

IL RETROSCENA - "Meno di una settimana fa La Penna ha scoperto di non avere ottenuto la promozione internazionale. Questa piccola delusione potrebbe avere inciso sulla prestazione negativa di ieri".