Una partita storicamente sentita, per rivalità e precedenti. Stasera, allo Stadium di Torino, andrà in scena Juventus-Fiorentina, sfida dal sapore speciale accompagnata dal frastuono generato dalla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che si è pronunciato per far giocare Juve-Napoli, annullando le decisioni prese in primo e secondo grado. Nel pre partita del match, c’è stato un lunghissimo colloquio a centrocampo tra le rispettive dirigenze, da una parte Fabio Paratici e dall’altra Antognoni e Barone, con il CFO bianconero più vivace che mai nella conversazione.