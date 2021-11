La Juventus torna alla vittoria in campionato. Lo fa ancora... di corto muso, grazie a un gol nel primo minuto di recupero di Juan Cuadrado, subentrato dalla panchina nella ripresa. Una partita complicata, quella giocata all'Allianz Stadium contro la Fiorentina, rimasta in dieci uomini a causa dell'espulsione al 73' di Milenkovic, punito due volte con il giallo. E un successo prezioso per i bianconeri, praticamente obbligati a ritrovare la vittoria dopo il doppio ko contro Sassuolo e Verona. Missione compiuta.



Qui di seguito le formazioni ufficiali e tutti i dettagli in tempo reale di Juve-Fiorentina:



JUVE (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Dybala, Morata (Rugani al posto di Chiellini nel riscaldamento pre-partit)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara​