opo aver vinto 4-0 sul campo del Parma, ecco il ritorno allo Stadium per laDi fronte una viola in cirsi, nel giorno in cui la Juve si vede privata una vittoria e di tre punti, quelli ottenuti a tavolino per il caso Napoli. La Juve arriva a questa sfidaJUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Igor, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli.