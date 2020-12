Dal sito ufficiale della Fiorentina: "Museo Fiorentina presenta le 5 curiosità su Juventus-Fiorentina: 1. La partita di martedì sera sarà la novantesima, tra le due squadre, in casa della Juventus. 81 volte in serie A, con 6 successi, 20 pareggi e 55 sconfitte, 67 le reti segnate e 172 quelle subite. Una volta nella Divisione Nazionale 1928-99, con undici reti al passivo. Cinque gli incontri in Coppa Italia con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte (7 gol fatti e 9 subiti) e due in Coppa Uefa/Europa League, un pareggio ed una sconfitta con due gol a quattro. Il bilancio complessivo, su 89 gare è di 8 vittorie, 22 pareggi e 59 sconfitte con 76 gol all’attivo e 196 al passivo. 2. Ricordiamo le sei vittorie conquistate in casa bianconera dalla Fiorentina: la prima fu nel 1940-41 (3-2 e gol decisivo di Romeo Menti). Nel 1955-56, terza giornata di campionato, finì 4-0, (Montuori, Virgili, Magnini e ancora Virgili) giusto per far capire che la squadra viola ambiva a vincere il suo primo scudetto. Nel 1968-69 penultima partita di campionato: un successo gigliato vuol dire scudetto, Chiarugi e Maraschi siglano il 2-0 che porta al secondo tricolore. Il 28 aprile 1985 finisce 2-1 con gol di Cecconi e Daniel Passarella), stesso risultato della vittoria conseguita nel 1987-88 all’ultima giornata di campionato con gol di Roberto Baggio e Di Chiara. Bisogna aspettare vent’anni, il 2 marzo 2008, per battere la Juventus a casa propria: finisce 3-2, con la rete realizzata da Osvaldo al 93'; in panchina c’era Cesare Prandelli. 3. Prendiamo spunto dal buon momento di Dusan Vlahovic (due gol, seppur su rigore, nelle ultime due partite) per ricordare un altro centravanti, senza tema di smentita il più grande della gloriosa storia viola: Gabriel Omar Batistuta. Il Re Leone, infatti, esordì in serie A proprio in uno Juventus-Fiorentina, domenica 1° settembre 1991, alla prima giornata di campionato. La partita terminò 1-0 con gol di Casiraghi nel primo tempo, mentre Batistuta entrò nel secondo (al 63') al posto di Stefano Borgonovo. Tanto per gradire la Fiorentina fu costretta a giocare in dieci tutta la ripresa per l'espulsione al 44' del primo tempo di Massimo Orlando per doppia ammonizione. Ricordiamo (per amor di precisione) come quello Juventus-Fiorentina non fu l'esordio assoluto di Gabriel in maglia viola in una partita ufficiale, perchè quattro giorni prima (il 28 agosto) l'argentino aveva rilevato lo stesso Massimo Orlando al 46' di un Fiorentina-Cesena 2-1, andata del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. A chiusura del cerchio, nella partita di ritorno in casa dei romagnoli (il 4 settembre 1991, risultato 3-1 per la Fiorentina e conseguente passaggio del turno) Batistuta (alla prima da titolare) realizzò anche il suo primo gol ufficiale in maglia viola. Mentre il primo in campionato avvenne a Firenze (altro 3-1, stavolta contro il Genoa, l'8 settembre 1991), disputato alla seconda giornata. 4. Fiorentina chiamata ad invertire il trend all'Allianz Stadium di Torino (precedentemente chiamato Juventus Stadium). Un pò per esigenze di classifica, un pò per interrompere la tradizione negativa che vede i viola sempre sconfitti (in campionato) dall'inaugurazione dell'impianto torinese avvenuta nella stagione 2011-2012. Da allora Juventus-Fiorentina si è disputata nove volte, con risultato finale sempre a favore dei bianconeri. Diversa la sorte nelle altre competizioni, nelle quali i viola hanno ottenuto un pareggio (13 marzo 2014, negli ottavi di finale di Europa League, 1-1 reti di Vidal e Mario Gomez), ed una vittoria, il 5 marzo 2015, anche in questo caso partita d’andata, nella semifinale di coppa Italia, 2-1 targata Mohamed Salah (doppietta) con provvisorio pareggio di Llorente per la Juventus. 5. Molto brutto il ricordo dell’ultima partita giocata a Torino il 2 febbraio 2020, data palindroma (può essere letta da sinistra verso destra e viceversa 02022020) rarissima. La partita fu decisa da due rigori assegnati dall’arbitro Pasqua e trasformati da Cristiano Ronaldo – nel recupero il terzo gol di De Ligt che fissò il risultato finale".