La Juventus questa sera affronta la Fiorentina all'Allianz Stadium per provare a dare continuità ai risultati e rintuzzare l'assalto alle milanesi là davanti. In un calendario molto denso, mister Pirlo ha inevitabilmente diversi dilemmi da risolvere circa la formazione da opporre alla squadra viola. In difesa le situazioni sembrano definite: l'unico ballottaggio potrebbe essere quello tutto brasiliano tra Alex Sandro e Danilo, ma si va verso il riposo di Sandro a beneficio del jolly. A centrocampo McKennie e Bentancur sembrano destinati a una maglia da titolare ancora una volta, mentre si profila un Rabiot a scalzare Ramsey. Infine, a sinistra l'ex Chiesa è il candidato a spingere sulla sinistra: anche se c'è sempre alle sue spalle un altro ex come Bernardeschi. Là davanti Dybala non dovrebbe mettere in pericolo la titolarità di Morata e Ronaldo.