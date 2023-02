La rivalità storica trarende da sempre questa sfida altamente affascinante. Due squadre che non si amano di certo, soprattutto dopo i tanti calciatori passati da una parte all’altra nel corso dei decenni. I bianconeri arrivano a questa sfida rinfrancati dal successo di Salerno, mentre i viola sono ancora scottati dalla sconfitta subita al Franchi contro il Bologna. La Viola ha però l’occasione per il controsorpasso e un successo sui rivali bianconeri può dare un impulso decisivo al resto della stagione.Ma che cosa ne pensano i bookmakers? Le quote in questo momento suggeriscono nettamente la vittoria dei ragazzi di Massimiliano Allegri.Buone chance per il secondo successo bianconero consecutivo - Juventus e Fiorentina sono chiamate a una prova convincente per risollevare una classifica che vede entrambe, sebbene con vicissitudini diverse, lontane dalla zona Europa. I bianconeri partono con i favori dei pronostici con Betclic che quota la loro vittoria a 1.82 contro il 4.40 di un possibile successo viola. Il pareggio finale è dato da Betclic a 3.65, mentre da Sisal a 3.50. L’Under 2.5 per Betclic è segnalato a 1.75 e da Sisal a 1.72, mentre l’Over 2.5 Betclic lo quota a 1.97.Replicare l’1-0 di un anno fa è un’ipotesi probabile - Nella passata stagione, la Juventus vinse 1-0 con il gol allo scadere di Cuadrado. Il medesimo risultato è quotato da Betclic a 7.50, con Sisal che lo dà invece a 6.50. Nel girone di andata, all’Artemio Franchi, terminò 1-1, con vantaggio bianconero di Milik e pareggio toscano con Kouamé. Questo esito finale è dato da Betclic a 7.25, mentre per Sisal lo quota è a 7.00.Vlahovic e Chiesa in cerca del gol dell’ex - Abbiamo parlato di ex e proprio due di loro sono tra i marcatori più quotati. Sono Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il serbo è dato in gol da Betclic a 2.75 (a 2.50 da Snai), mentre per l’italiano la quotazione tra i due bookies è concorde sul 4.00. La Fiorentina, in questa stagione, ha dimostrato di non essere così concreta sotto porta, ma i suoi attaccanti hanno voglia di riscatto. Un gol di Arthur Cabral è quotato da Betclic a 4.75 e da Snai a 4.50. Attenzione anche al nuovo acquisto Josip Brekalo, ex-Torino, che potrebbe fiutare odore di derby. Betclic dà una rete del croato a 6.50, mentre Snai a 6.00.