La Juventus scende in campo alle 12.30 contro la Fiorentina, per scrollarsi di dosso i fantasmi di Napoli e, questa volta almeno, anticipare Inter e Lazio come orario del match. Non ci sono calcoli, quindi, con la Juventus inevitabilmente chiamata a fare il risultato per evitare spiacevoli inconvenienze in serata. Così, Sarri è chiamato alla partita perfetta, per ribaltare a proprio vantaggio anche le polemiche che, dopo il ritorno a Napoli, si sono accese con i tifosi juventini.



LA SQUADRA - Per la Fiorentina, quindi, Sarri potrebbe ritornare alle origini, abbandonando il tridente pesante visto a Napoli in nome di un più fluido 4-3-1-2. In tal caso, dovrebbe toccare a Ramsey accompagnare il duo Dybala-Ronaldo. In mezzo, invece, Matuidi è favorito su Rabiot.



DOVE VEDERLA IN TV - La partita sarà quindi trasmessa in diretta su DAZN 1 e disponibile quindi in streaming sulla piattaforma digitale. Inoltre, potrete seguire la diretta testuale della gara proprio qui su IlBianconero.com.