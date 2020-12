Stasera alle 20.45 la Juventus finirà il suo 2020 ospitando la Fiorentina all'Allianz Stadium. C'è da finire questo bizzarro anno solare nel segno della continuità con gli ultimi risultati positivi, contro la squadra di Prandelli in serissima difficoltà. Nello schieramento "liquido" di Pirlo si dovrebbe rivedere rivedere Rabiot dopo la bocciatura post-Atalanta, per far così riposare il delicato Ramsey. Dybala rientra in gruppo, ma parte dalla panchina. Se a Parma ha riposato Cuadrado, oggi dovrebbe essere il turno di Alex Sandro.

COME VEDERLA - Il match andrà in onda su Sky Sport canali 202 e 251.

Qua sotto le probabili formazioni della Juventus e della Fiorentina