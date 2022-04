2









È il ritorno di una semifinale, ma in fin dei conti vale come una gara secca. Tempo di Juve-Fiorentina all'Allianz Stadium, con bianconeri e viola in campo per conquistare l'ultima ambita tappa della competizione che vede già qualificato l'Inter, uscito vincitore dal derby contro il Milan di ieri sera. Si riparte dallo 0-1 dell'andata a favore della squadra di Allegri, dopo la partita al Franchi decisa da un autogol all'ultimo respiro di Venuti, propiziato da Cuadrado.



DOVE VEDERE IL MATCH - La semifinale sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset, in chiaro su Canale 5 e in live streaming su Mediaset Play. Qui su ilBianconero.com diretta testuale con ampio pre e post partita, con tutti i commenti del nostro inviato all'Allianz Stadium.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Per la Juve è ancora emergenza, soprattutto a centrocampo, dove però il tecnico livornese sembra intenzionato a fare scelte diverse rispetto al match di sabato sera contro il Bologna. Possibili novità anche in difesa. Sfoglia la nostra gallery per leggere le probabili formazioni.