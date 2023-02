Ventiduesima giornata di Serie A TIM. Latorna a giocare all'Allianz Stadium di Torino, stavolta contro ladi Vincenzo Italiano. I bianconeri sono reduci da due vittorie, in Coppa Italia con la Lazio e in campionato contro la Salernitana; il successo in casa manca da oltre un mese (l'ultima è Juve-Udinese del 7 gennaio).Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN, in live streaming e on demand. Su IlBianconero.com ci sarà la diretta testuale, con commenti pre e post partita, pagelle e dichiarazioni in tempo reale.Allegri vara il 3-4-2-1 per la sfida dello Stadium; nessuna sorpresa, invece, per Italiano. Guarda le probabili formazioni nella gallery qui in basso.