Mezz'ora di gioco all'Allianz Stadium, dove si sta giocando Juventus-Fiorentina. 30 minuti e svariate indicazioni di Allegri ai suoi giocatori. Uno di questi è Rabiot, come riporta il bordocampista di Dazn. Il tecnico livornese, infatti gli avrebbe urlato di non appiattirsi sulla linea dei difensori ma di alzare il baricentro perché: "Altrimenti così non ci arrivi mai".