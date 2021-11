Due vittorie in una settimana. La Juve non è bella ma vince contro la Fiorentina e si rilancia prima della sosta. Questo, oggi, basta. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:Essì, sembra un altro giocatore, tanto che a volte lo vedi perfino sulla mattonella del centravanti. Dinamico da impazzire, tosto, in palla, fa pure ammonire Milenkovic.Dal Corriere dello Sport:Confermato in mezzo, qualche inserimento lo piazza ed è intenso nella caccia del pallone. Peccato sbagli troppi passaggi. Comunque positivo.Dalla Gazzetta dello Sport:Ruba l'occhio con il movimentismo, il tocco è quello che è, ma l'ottimismo americano abbonda. Piace per lo spirito d'avventura, perché prova sempre a partire.