Due vittorie in una settimana. La Juve non è bella ma vince contro la Fiorentina e si rilancia prima della sosta. Questo, oggi, basta. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:Alla sesta di fila da titolare, la cosa migliore è un sombrero a Milenkovic con sinistro al volo largo di poco. Quasi sempre spalle alla porta, è più generoso che lucido, oltre che in fuorigioco.Con lo Zenit gli era riuscito tutto, ieri è stato ben controllato.Dal Corriere dello Sport:Stavolta non incanta come contro l’Hellas e (soprattutto) contro lo Zenit. Spreca una buona chance su assist di Morata e in generale non trova la giocata decisiva.Un tiro a lato, un bel passaggio per Dybala e tanto movimento, allargandosi a sinistra. Si sacrifica anche in fase difensiva. Non segna, ma fa il suo.Dalla Gazzetta dello Sport:- Alza molta polvere, tenta giochi di prestigio fini a se stessi. La palla più bella la regala a Morata, che la capisce in ritardo.- Mezzo voto in più per il movimento con cui libera il sinistro a inizio ripresa, il tiro finisce fuori di niente. Nel complesso è opaco.