Due vittorie in una settimana. La Juve non è bella ma vince contro la Fiorentina e si rilancia prima della sosta. Questo, oggi, basta. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:Molto meglio nel secondo tempo, quando la traversa gli nega il gol, ne sfiora altri due e nel mezzo c'è il suo autografo sull'espulsione di Milenkovic.Fioccano cross al suo ingresso, mentre il gol all'ultimo fa tanto derby 2015. In otto lettere: de-ci-si-vo.Dal Corriere dello Sport:Non ha molti spazi a disposizione e fatica ad accendersi. In fase di non possesso arretra a centrocampo, poi compone il tridente, a destra o a sinistra. Primo tempo deludente, ripresa scoppiettante con una traversa colpita, un gol sfiorato e l’espulsione provocata di Milenkovic.Entra tardi, ma con l’argento vivo addosso. Firma il gol della vittoria e del rilancio in campionato. La Juve balla con lui.Dalla Gazzetta dello Sport:L'Uomo-cerniera tra centrocampo e attacco e tra le due fasi. Si sbatte come un ossesso e, espulso Milenkovic, è lui a trascinare la Juve all'assalto. Suoi sono i primi tiri in porta, traversa inclusa.Si prende la partita a passo di "cumbia", la danza più nota di Colombia. Cuadrado balla, Biraghi non tiene il ritmo e la palla con un pizzico di fortuna si infila.