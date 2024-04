La buona notizia sono i tre punti, letteralmente d'oro per la corsa Champions. Per il resto, è stata tutt'altro che brillante lavista ieri sera all'Allianz Stadium contro unache, dopo un primo tempo rivedibile, ha sfoderato gli artigli costringendo gli avversari ad alzare il muro per tutta la ripresa e a non badare ai fronzoli. Tanta sofferenza, dunque, per i bianconeri nel secondo tempo, aggrappati all'1-0 firmato da Federicoal 21' e alle parate di un super Wojciech, che ancora una volta ha alzato la saracinesca quando serviva.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.