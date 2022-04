13









Volano 7 tra le file dei bianconeri dopo la partita contro la Fiorentina, che ha regalato alla Juve la finale di Coppa Italia. Una prova di forza per la Vecchia Signora, cinica e solida come non la si vedeva da un po' di tempo, capace di dare risposte anche con gli uomini più criticati e discussi negli ultimi mesi come Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi, che qualcuno non ha esitato a giudicare come i migliori in campo. Applausi anche per Danilo, sempre più una garanzia, così come per Mattia Perin e Leonardo Bonucci, tornato finalmente a guidare la difesa dopo l'infortunio. E Massimiliano Allegri? Promosso?

Sfoglia la nostra gallery per leggere tutti i voti dei giornali ai bianconeri: