E si gode i tre punti. Ancora Juan Cuadrado, ancora quasi a tempo scaduto e così la pausa è un attimo più tranquilla. La rimonta del 2015, segno del destino (?) la lanciò proprio il colombiano con un gol al Toro e questa rete può avere un peso simile. La Juve ha stretto i denti e nonostante i 4 infortuni dell'ultimo minuto si è presa tre punti contro una Fiorentina tosta. Due vittorie in una settimana, dopo due sconfitte in 5 giorni. La Juve ha rialzato la testa, anche se non è bella, questo per ora basta.