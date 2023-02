Mega ffiu! Di quelli pesanti. Con la rabbia viva ancora addosso. Un gioco di karma e di centimetri restituisce la vittoria alla: allo Stadium è 1-0, decide la rete di Rabiot in un primo tempo sì convulso, ma mai quanto il carrozzone visto nella ripresa. Buona parte di destino se la crea anche la squadra di Allegri. Che s'abbassa e s'impigrisce, che non morde più e allora si fa preda facile della volontà di ribaltarla dei Viola.Tutto bene quel che finisce bene per i bianconeri, ricaricati dal Var e dalle urla di Max: una furia nel finale, appeso all'importanza di tre punti chiaramente fondamentali per il mini obiettivo più importante: ritrovare continuità.