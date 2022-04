6







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Biglietti prenotati, Roma è ufficialmente il salva-stagione. Lanciato alla Juve che sembrava in tempesta, che invece ha navigato tranquilla verso la finale, a tratti dominando, per altri tratti legittimando una partita alla vigilia annunciata come spartiacque. Alla fine? E' un 2-0, gol di Bernardeschi e Danilo, tremendamente stretto: Vlahovic ha più occasioni, per mezzo braccio Rabiot - tra i migliori - non incrementa e la Fiorentina sostanzialmente non s'è mai vista, se non per un colpo di testa di Cabral deviato prima da De Ligt e poi smanacciato alla grande da Perin.



A proposito di metafore marittime: il comandante navigato Allegri ha vinto la sua personalissima sfida contro il nuovo che avanza, pure a vele spiegate. Il fumo della Fiorentina è stato il segnale giusto per l'affondo Juve. Non cinica, ma a suo modo presente.



