Nonostante le polemiche della Fiorentina, in particolare di Pradé, il verdetto delle moviole di Juve-Fiorentina è univoco: partita arbitrata correttamente e senza errori rilevanti. Non c'è il rigore per la Viola, c'è il rosso di Milenkovic e potrebbe starcene uno anche per Nastasic. Ecco i commenti:Gazzetta dello Sport: "Due gli episodi controversi nella partita dello Stadium e in entrambi i casi è corretta le decisione di Sozza. Iniziamo con il rigore reclamato dalla Fiorentina. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo punizione di Biraghi e colpo di testa di Saponara. Il pallone va a impattare sul braccio di Danilo, ma il movimento del difensore juventino tende a chiudere il braccio verso il corpo (che resta sotto l’altezza della spalla) e non ad allargarlo aumentando la superficie. Prima di fischiare la fine del primo tempo Sozza attende la review del Var Di Paolo che correttamente conferma la decisione: non è rigore". Proteste viola anche sull’espulsione di Milenkovic per doppia ammonizione al 72’, il rosso è giusto.Corriere dello Sport: "Danilo, braccio nella “figura”: Milenkovic, rosso... ingenuo.Esame di maturità per Sozza, fra i più promettenti: passato, ma non a pieni voti.Cross in area Juve, saltano Saponara (e colpisce il pallone) e Castrovili (che forse lo sfiora pure), Danilo dietro tocca con il braccio sinistro: pallone inaspettato, braccio si staccato dal corpo in avanti ma dentro la silhouette di Danilo. Non l’avesse toccata di mano sarebbe finita sul corpo, non aumenta lo spazio, non rende «se stesso più grosso», o «make himself bigger» secondo quello che è scritto nel regolamento inglese.Già ammonito, Milenkovic s’oppone a Chiesa, che un po’ cerca il contatto (che c’è, sullo stinco destro, si vede il calzettone che si muove): ingenuo l’uno, scaltro l’altro, impossibile per Sozza non concedere la punizione e non fare secondo giallo.Tuttosport: "Danilo tocca di mano, per Sozza non è rigore.Due gli episodi chiave della partita. Poco prima dell’intervallo viene esaminata dal Var una situazione in area bianconera: tocco con la mano sinistra di Danilo su punizione di Biraghi “bucata” di testa da Saponara. Di Paolo analizza le immagini e non suggerisce a Sozza l’on field review. Il movimento del brasiliano non aumenta il volume corporeo visto che il pallone, se non avesse incontrato quell’ostacolo, si sarebbe fermato sul corpo del terzino bianconero. Il secondo avviene nel giro dei sette minuti del secondo tempo. Milenkovic incassa il primo giallo andando dritto su McKennie, quindi prende il secondo per un intervento che ferma Chiesa, scattato in ripartenza, nella trequarti juventina. Espulsione inevitabile e Fiorentina ridotta in dieci. Corretti gli altri gialli (ne manca uno a Sottil), anche se quello aavrebbe potuto assumere un altro colore".